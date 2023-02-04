Uzun zaman sonra ilk! Art arda gelen indirimlerin ardından motorin, benzinden daha ucuz oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinin fiyatı art arda gelen zamlarla 2 lira 35 kuruş birden düşerken; uzun zaman sonra ilk kez motorin benzinden daha ucuza satılıyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda art arda indirim yapıldı.

UZUN ZAMAN SONRA BİR İLK

Motorinde geçtiğimiz hafta içinde 68 kuruş, 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere üç kez daha indirim yapılmıştı. Toplamda 2 lira 35 kuruş indirimle birlikte motorinin fiyatı uzun zaman sonra ilk kez benzinden daha ucuz olmuş oldu.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 21,07 TL, Ankara'da 21,37 TL ve İzmir'de ise 21,29 TL'ye satılıyor. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 21,04 TL, Ankara'da 21,38 ve İzmir'de 21,45 TL'den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.