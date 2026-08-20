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Salihli'de bağ üreticilerine Bağ Salkım Güvesi uyarısı

Salihli'de bağ üreticilerine Bağ Salkım Güvesi uyarısı
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Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bağ Salkım Güvesi'nin 3. nesil çıkışlarının sürmesi nedeniyle üreticileri ilaçlama konusunda uyardı. Geç hasat yapacak üreticilerin 2 gün içinde ruhsatlı ilaçla müdahale etmesi gerektiği, hasadı yaklaşan bağlarda ilaçla hasat arasındaki bekleme süresine dikkat edilmesi, bir hafta içinde hasat edilecek bağlarda ise ilaçlama yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bağ Salkım Güvesi'nin 3. nesil çıkışlarının devam etmesi nedeniyle bağ üreticilerini ilaçlama konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bağlarını geç hasat edecek üreticilerin 2 gün içinde Bağ Salkım Güvesi'ne karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapmaları gerektiği belirtildi. Hasadın başladığı bu günlerde kullanılacak ilaçların bekleme süresinin kısa olanlardan tercih edilmesi gerektiği vurgulanırken, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması istendi.

Öte yandan bir hafta içerisinde hasat edilecek bağlarda kesinlikle ilaçlama yapılmaması gerektiği konusunda üreticilere önemli uyarıda bulunuldu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hem ürün güvenliği hem de tüketici sağlığı açısından ilaçlama ve hasat arasındaki bekleme süresine dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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