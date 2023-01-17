Uzmanlardan EYT'lilere "Kod 29" uyarısı! Bu detayı atlayan binlerce liralık tazminatından olur

EYT yasasıyla birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak ve çalıştıkları kurumlardan tazminat ödemesi alacak. Uzmanlar yüz binlerce kişinin mağdur olmaması için kritik bir uyarıda bulundu. Emekli olacakların, işverenin iş akdini feshederken SGK'ya yapacağı bildirimdeki koda dikkat etmesi gerekiyor. İşverenin Kod 29'dan bildirim yaptığı kişi tazminat hakkından yararlanamayacak. İşte Kod 29'la ilgili tüm merak edilenler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi. Söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu. SGK brütü 19 bin 982 lira 83 kuruşun üzerinde olan herkesin kıdem tazminatı hesaplaması tavan rakam üzerinden gerçekleşecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 199 bin 820 lira olacak.

UZMANLARDAN EYT'LİLERE UYARI

Eyt yasasıyla birlikte 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. İşverenler, bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorunda. Ancak bazı işverenlerin kıdem tazminatı ödememenin yollarını arıyor. Bu noktada uzmanlardan çalışanlara kritik bir uyarı geldi.

KOD 29'A DİKKAT!

İş akdi feshedilirken Kod 29'a dikkat edilmesi gerekiyor. İşverenler işten çıkarırken hangi gerekçe ile işten çıkarma yaptığını SGK'ya bildiriyor. 29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor. Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

6 SENEDE 1,5 MİLYON KİŞİ KOD-29'LA İŞTEN ÇIKARILDI

DİSK Araştırma Merkezi'nce Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işten çıkış bildirimlerine dayanarak hazırlanan rapora göre, 2021'de işten çıkarılanların yüzde 84'lük gibi büyük bir bölümünün kıdem tazminatına erişemediği görüldü. 2015-2021 döneminde ise Kod-29 gerekçesiyle 1 milyon 461 bin işçinin iş sözleşmesi İş Kanunu'nun 25-II. maddesi kapsamında feshedildi. Diğer gerekçeler ise Kod 29 veya tazminatsız işten çıkarma olarak gösterildi.

TAZMİNAT VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR

SGK uzmanları ise bu şekilde işten çıkartılan işçilerin ancak uzun uğraşılar sonucu davayı kazanabilirler ise kıdem tazminatı alabildiğini söylüyor. Aksi takdirde kıdem tazminatı alamıyorlar. Tüm bunların yanında Kod 29 ile işten çıkarılmanın başka sonuçları da bulunuyor. Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar; kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklardan faydalanamıyor. İşsizlik ödeneği de alamıyor. İçeriği nedeniyle kod ile işten çıkarılan bir kişi, yeni bir iş ararken de fazladan sorun yaşayabiliyor.

KOD 29 NEDİR?

İşten çıkarma yasağının uygulandığı dönemde iş verenler işten çıkarmak istedikleri elemanları Sosyal Güvenlik Kurumu'na '29 kodu'yla bildiriyor. İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlıklı 25/2 maddesi, yasakta istisna kapsamında tutuluyor. Bu maddede belirtilen fiiller dahilinde işçinin, işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu ile çıkışı yapılıyor. 25/2 maddesinde belirtilen sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemenin yanı sıra ahlaka aykırı fiiller arasında işyerinde çalışan bir işçiye cinsel tacizde bulunmak, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmek, hırsızlık yapmak gibi yüz kızartıcı suçlar bulunuyor. Kod 29 ile işten çıkartılan işçi kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.