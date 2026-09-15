Uzmanından "Haftalar içerisinde küçülmeyen lenf bezi büyümelerine dikkat" uyarısı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Kaya, bazı lenfoma türlerinde ağrısız lenf bezi büyümesi, açıklanamayan ateş, yoğun gece terlemesi, belirgin halsizlik ve istemsiz kilo kaybı görülebileceğini belirterek, uzun süren ve nedeni açıklanamayan belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kaya, lenfomanın lenfatik sistemden kaynaklanan ve farklı alt türleri bulunan bir hastalık grubu olduğunu, belirtilerin ise hastalığın türüne ve kişiye göre değişebileceğini aktardı.

Kaya, lenfomada en sık dikkati çeken bulgulardan birinin lenf bezlerinde büyüme olduğunu vurgulayarak, "Özellikle boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ortaya çıkan, çoğunlukla ağrısız olan ve zaman içerisinde gerilemeyen şişliklerin değerlendirilmesi önemlidir. Ancak her lenf bezi büyümesinin lenfoma anlamına gelmediğini de özellikle belirtmek gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Gece terlemesinin lenfomada görülebilen belirtilerden biri olduğunu aktaran Kaya, bunun sıcak hava veya kalın giyinme nedeniyle oluşan sıradan terlemeden farklı olabildiğini anlattı.

Kaya, bu durumun uzun süre devam etmesi ve beraberinde başka şikayetlerin de bulunması halinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastayı uykudan uyandıracak, kıyafetlerini ya da yatak çarşaflarını değiştirme ihtiyacı doğuracak kadar yoğun ve tekrarlayıcı terlemeler görülebilir. Gece terlemesi tek başına lenfoma göstergesi değildir. Enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler ve farklı sağlık sorunları da gece terlemesine yol açabilir. Bu nedenle tek bir belirti üzerinden sonuca varmak doğru değildir. Önemli olan belirtilerin süresi, şiddeti ve başka bulgularla birlikte görülüp görülmediğidir."

"Her şişlik kanser anlamına gelmez"

İstem dışı kilo kaybının da dikkate alınması gereken belirtilerden biri olduğunu vurgulayan Kaya, kişinin beslenme düzeninde veya fiziksel aktivitesinde belirgin bir değişiklik olmamasına rağmen kilo vermesinin araştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kaya, lenfomada ateş, gece terlemesi ve kilo kaybının birlikte görülebildiğini aktararak, "Özellikle kısa süre içerisinde belirgin ve açıklanamayan kilo kaybı varsa bunun altında yatan neden ortaya konulmalıdır. Son 6 ay içerisinde kişinin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'unu herhangi bir neden olmaksızın kaybetmesi, bazı lenfoma türlerinde değerlendirmede önem taşıyan bulgulardan biridir." ifadelerini kullandı.

Lenf bezlerinin özellikle enfeksiyonlar sırasında sıkça büyüyebildiğine işaret eden Kaya, bu bezlerin vücudun bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

Kaya, enfeksiyonlara bağlı lenf bezi büyümelerinin de görülebildiğini belirterek, "Dolayısıyla her şişlik kanser anlamına gelmez. Ancak haftalar içerisinde küçülmeyen, giderek büyüyen veya birden fazla bölgede ortaya çıkan lenf bezi büyümeleri varsa bunların hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Lenfoma tanısında belirtilerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Kaya, hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin ilk aşamada önem taşıdığını belirtti.

Kaya, gerekli durumlarda kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını, lenfomadan şüphelenilmesi halinde kesin tanı için ilgili dokudan örnek alınarak patolojik inceleme yapılmasının gerekebildiğini kaydetti.

Lenfomanın farklı alt türleri bulunduğunu ve uzun süren belirtilerin değerlendirilmesinin geciktirilmemesi gerektiğini kaydeden Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar kendi içinde de farklı özellikler gösterebilir. Bu nedenle tedavi planı hastalığın türüne, evresine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve diğer birçok faktöre göre kişiye özel olarak belirlenir. Gece terlemesi, kilo kaybı veya lenf bezi büyümesi tek başına lenfoma tanısı koydurmaz. Ancak nedeni açıklanamayan, tekrarlayan ve uzun süre devam eden belirtiler varsa bunların ertelenmeden değerlendirilmesi önemlidir."

Kaynak: AA