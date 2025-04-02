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Uzman isim altın fiyatlarında düşüş için gerekli şartı anlattı

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2025 yılında 20 kez rekor kıran altın fiyatları adeta son zamanların en gözde yatırım aracı oldu. Haberlercom'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, altının küresel risklerden beslenmeye devam ettiğini belirterek, fiyatların düşmesi için bu küresel risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu.

Uzman isim altın fiyatlarında düşüş için gerekli şartı anlattı

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, altın fiyatlarında düşüş için gerekli şartı şu sözlerle açıkladı: Gecelik faizin artırılması resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmez. Gecelik faizin artırılması resmi faiz artırım sinyali olarak bilinir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili. Altın uzun vadede yatırım aracı olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımı fiyatlar üzerinde etkili. Altın için kısa vadede 3 bin 500 doların altında destek 3 bin 800 doların üzerinde ise bir direnç bölgesi oluşabilir. Fed faizi indirirse doların getirisi düşer, dolar zayıflar" beklentisi var. Jeopolitik riskler hallolmadan altında düşük fiyat görmek mümkün değil.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

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Uzman isim altın fiyatlarında düşüş için gerekli şartı anlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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