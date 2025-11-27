Haberler

UTİKAD'ın 43. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 43. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, lojistik sektöründeki gelişmeler ve jeopolitik riskler ele alındı. Yönetim kurulu üyeleri belirlendi ve Ahmet Kartal Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD), 43. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik risklerin, ekonomik kırılganlıkların ve tedarik zincirlerinde devam eden belirsizliklerin lojistik sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Engin, lojistiğin artık sadece taşımacılık olmadığını, ekonomik büyümenin, dış ticaretin, afet yönetiminin, dijital dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşeni olduğunu vurguladı.

UTİKAD'ın 40 yıla yaklaşan kurumsal birikimi, kamu idaresi ile kurulan yapıcı iletişim, uluslararası kuruluşlardaki güçlü temsili ve teknik uzmanlık kapasitesi ile sektörün geleceğini şekillendiren bir yapı haline geldiğini anlatan Engin, tüm üyelere ve çalışma gruplarına destekleri için teşekkür etti.

Engin, "UTİKAD üyelerinden aldığı güçle sektörün ihtiyaçlarını kamu idaresine aktarmaya, uluslararası temsili güçlendirmeye ve lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmaların ardından Türkiye Logistics Summit sponsorları ile 20. ve 30. yılını tamamlayan üyelere şilt takdim edilirken Ahmet Kartal Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca FIATA Diploma Eğitimi mezunlarına da sertifikaları verildi.

Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde ise yönetim, denetim, disiplin ve tahkim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, yönetim kurulunun asil üyeliklerine Bilgehan Engin, Arkın Obdan, Cenker Ural, Esen Öz Tekayak, İbrahim Halil Delgezenli, İbrahim Nalçacı, Kaan Aydın, Onur Talay, Özgecan Er Çevlik, Serdar Ayırtman, Yüksel Kahraman, yedek üyelerine ise Ayfer Vurgun, Adem Güler, Devrim Fırat, Serkan Alabaş, Deniz Aydıncan, Enes Akça seçildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi


