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UTİB, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projesinde sosyal uygunluk eğitimi düzenledi

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UTİB, Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projesinde sosyal uygunluk eğitimi düzenledi
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Ticaret Bakanlığı destekleriyle UTİB koordinasyonunda yürütülen UR-GE Projesi kapsamında UİB'de sosyal uygunluk standartları eğitimi düzenlendi. Sürdürülebilirlik Uzmanı Senem Tanju eğitimde uluslararası standartları ve işletmelerin çalışanlarına ve tedarik zincirlerine yönelik sorumluluklarını ele aldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil ihracatçılarının sosyal uygunluk standartlarına uyumunu güçlendirmek amacıyla "Sosyal Uygunluk Denetim Standartları ve WCA Ön Denetim Programı Eğitimi" düzenledi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle UTİB koordinasyonunda yürütülen "Tekstil Sektöründe Sosyal Uygunluk Kapasitesinin ve Çevre Kabiliyetinin Geliştirilmesi ile İhracatın Artırılması UR-GE Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim, Uludağ İhracatçı Birliklerinde (UİB) gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik Uzmanı Senem Tanju tarafından verilen eğitimde, sosyal uygunluğun gelişimi ve uluslararası standartların yanı sıra işletmelerin çalışanlarına ve tedarik zincirlerine yönelik sorumlulukları ele alındı.

Tanju, tekstilin çok katmanlı bir üretim yapısına sahip olması ve küresel tedarik zincirleriyle bütünleşmesi nedeniyle sosyal uygunluk uygulamaları konusunda daha yoğun sorgulandığına dikkati çekti.

Eğitim soru cevap oturumu ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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