Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, usulsüz sigortalılık nedeniyle binlerce emeklinin maaşını iptal etti. Ağustos ayı itibarıyla resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Kesilen maaşlara ek olarak, bugüne kadar yapılan tüm ödemelerin yasal faiziyle geri alınması gündemde. Geri ödeme yapmayanlar için hapis cezasına varan yaptırımlar sağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yılın ilk aylarında başlattığı denetimlerin ilk aşamasını tamamladı. Özellikle sahte sigortalılık ve geçmişe dönük prim usulsüzlüklerine odaklanan incelemeler sonucunda, binlerce emeklinin maaşında kesinti kararı alındı.

Ağustos ayı itibarıyla maaşı iptal edilen emeklilerin evlerine resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu yazılarda, aylık kesintisinin gerekçeleri ve varsa itiraz süreci hakkında bilgi veriliyor.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLİYOR

Ancak süreç bununla sınırlı kalmayacak. SGK mevzuatına göre, usulsüzlük tespit edilen kişilerin sadece maaşları kesilmeyecek; aynı zamanda bugüne kadar aldıkları tüm emekli aylıklarını da yasal faiziyle birlikte devlete geri ödemeleri gerekecek.

HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Geri ödemesini yapmayan vatandaşlar için hukuki süreç başlayabilir. SGK kaynakları, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda hapis cezasına kadar varan yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, henüz inceleme süreci tamamlanmayan veya usulsüzlük tespit edilmeyen emeklilere herhangi bir yazı gönderilmeyecek. Daha önce savunması alınan bazı emeklilere ise maaş kesintisi sonrası tebligat ulaştı.

SGK'nın denetim çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Emeklilerin, kendilerine ulaşan resmi yazılara karşı dikkatli olmaları ve itiraz haklarını zamanında kullanmaları önem taşıyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi

DEM Parti itiraz etti, MHP çözüm komisyonunun ismini değiştirdi
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

"Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyorlar"
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

asıl usulsüzlüğü hükümet eyt ile gençlere yaptı. bütün yükü gençlere yükleyip 65 yaşında emekli olacak ve erkenden emekli olan kişilere bakacak. sisteme bak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvren kaya:

bir önceki zam teklifi daha iyiydi. neye göre verilen teklif ??/6 düşürülüp revize edip veriliyor komedi gibi al ver al ver verilen zamlar çok az ev kiraları olmuş 20 bin TL umarım devlet büyükleri bu duruma el atar işçilerin haklarını umarım yemezler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç bıraktı! İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı

Ali Koç görevi bıraktı! İşte yerine geçen isim
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.