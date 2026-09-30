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USTR, çelikte aşırı kapasiteye karşı Milwaukee Çerçevesi'nde uzlaşıldığını duyurdu

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USTR, çelikte aşırı kapasiteye karşı Milwaukee Çerçevesi üzerinde uzlaşıldığını duyurdu. GFSEC Bakanlar Bildirisi'ne göre aşırı kapasitenin 2024'teki 601 milyon tondan 2028'de 745 milyon tona çıkması bekleniyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), küresel çelik sektöründeki aşırı kapasite sorununa karşı ortak eyleme yönelik kapsamlı bir çerçeve üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

USTR'den yapılan açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Çelikte Aşırı Kapasite Küresel Forumu'nun (GFSEC) Bakanlar Toplantısı'na başkanlık ettiği ifade edildi.

Açıklamada, toplantıda ortak eyleme yönelik kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabakata varıldığı ve söz konusu çerçevenin "Milwaukee Çerçevesi" olarak adlandırıldığı aktarıldı.

Greer, konuya ilişkin açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ABD çelik sektörünün tarifeler, ticaret anlaşmaları, elverişli vergi uygulamaları, iyileştirilmiş enerji politikası ve Amerikalı girişimcilik ruhunun gücüyle bir "rönesans" sürecinden geçtiğini belirtti.

Benzer politikaların diğer ülkeler tarafından benimsenmesi halinde küresel çelikte aşırı kapasite sorununa katkıda bulunan ülkelerin sorumlu tutulabileceğini kaydeden Greer, "ABD, Milwaukee Çerçevesi'nin uygulanması, aşırı kapasite ve bunun etkilerini ele almaya yönelik etkili adımların atılması ve çalışanlarımız ile üreticilerimiz için küresel düzeyde eşit rekabet koşullarının yeniden tesis edilmesi konularında GFSEC'nin diğer üyeleriyle çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Küresel çelikte aşırı kapasitenin 2028'e kadar 745 milyon tona yükselmesi bekleniyor

GFSEC toplantısının ardından yayımlanan Bakanlar Bildirisi'nde, toplantıya katılanların, atılan adımların ve alınan ticari önlemlerin artmasına rağmen küresel çelikte aşırı kapasitenin artmaya devam ettiğini kabul ettiği aktarıldı.

Bildiride, küresel çelikte aşırı kapasitenin 2024'teki 601 milyon tondan 2028'e kadar 745 milyon tona yükselmesinin ve 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu miktarın GFSEC üyelerinin mevcut toplam üretimini 319 milyon ton aşacağının öngörüldüğü kaydedilen bildiride, GFSEC üyesi ülkelerin çelik sektörlerinin daha fazla ortak müdahalede bulunulmadığı takdirde eşit rekabet koşullarında rekabet edemeyeceği vurgulandı.

Bildiride, mevcut eğilimleri hızlı şekilde tersine çevirmek için etkili adımlara ve daha güçlü politika koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Kapsamlı Ortak Eylem Çerçevesi üzerinde uzlaşıldığı aktarıldı.

Bildiride, söz konusu çerçevenin GFSEC üyelerinin kendi ulusal hukuk çerçeveleri kapsamında, ulusal koşullarını yansıtacak ve uluslararası taahhütleriyle uyumlu olacak şekilde atmayı amaçladıkları somut ve etkili adımların listesini ortaya koyduğu ifade edildi.

Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kosta Rika, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Vietnam toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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