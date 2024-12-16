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Uşak Valisi Gedik Piliç'i Ziyaret Ederek Başarıları İçin Tebrik Etti

Uşak Valisi Gedik Piliç'i Ziyaret Ederek Başarıları İçin Tebrik Etti
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Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, 2023 yılı Uşak ili Kurumlar Vergisi şampiyonu Gedik Piliç'i ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'e başarılarından dolayı tebrik etti. Ziyarette firmanın üretim tesisleri de incelendi.

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, 2023 yılı Uşak ili Kurumlar Vergisi şampiyonu Gedik Piliç'i ziyaret ederek, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'ın, Eşme ilçesinde gerçekleşen bir dizi inceleme ve ziyaretlerinin ilk durağı Gedik Piliç tesisleri oldu. Türkiye kanatlı sektörünün öncü firmalarından olan ve Uşak ili Eşme ilçesinde 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Gedik Piliç firmasını ziyaret eden Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'ten hem firmanın faaliyetleri hem de üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.

Eşme İlçe Kaymakamı Mustafa Görmüş, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve şirket yetkililer tarafından karşılanan Vali Dr. Naci Aktaş, Gedik Piliç'in son teknolojiyle donatılmış üretim tesislerini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililer hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, 2023 yılı Uşak ili Kurumlar Vergisi şampiyonu Gedik Piliç'in ülkemize ve Uşak iline yaptığı değerli katkılardan dolayı Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'e teşekkür belgesi takdim ederek başarılarının devamını diledi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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