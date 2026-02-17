Uşak'ta termal dronla yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Uşak'ta termal dronla yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Termal dronun yasa dışı avcılıkla mücadelede teknolojik güç olduğu belirtilen paylaşımda, bu konuda teknolojik mücadelenin sürdüğüne işaret edildi.

Ekiplerin termal dron destekli koruma ve kontrol çalışmalarıyla sahada etkin denetimler gerçekleştirdiğine dikkat çekilen paylaşımda, "Yaban hayatına yönelik her türlü yasa dışı müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele ediliyor. Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yapan iki şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken, silahlarına el konuldu." ifadeleri kullanıldı.