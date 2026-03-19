Uşak'ta taksi indi-bindi ücreti 230 TL oldu

Uşak'ta taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifeye göre açılış ücreti 70 TL, kilometre fiyatı 70 TL ve indi-bindi ücreti 230 TL olarak belirlendi.

Uşak'ta da birçok ilde olduğu gibi taksi ücretlerine zam geldi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi paylaşıldı. Uşak'ta 50 TL olan açılış ücreti 70 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı 50 TL olan taksimetre fiyatı ise 20 TL zamlanarak 70 TL olurken, indi-bindi ücreti ise 170 TL'den yüzde 35,29 zamla 230 TL'ye yükseldi.

Öte yandan, zamlı tarife 18 Mart günü itibari ile geçerli oldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
