Uşak'ta bağ bozumu başladı

Uşak'ın üzümleriyle meşhur Karahallı ilçesinde bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat başladı. Bağından tek tek toplanan üzümler, hem kurutularak hem de pekmez olarak pazara sunuluyor.

Türkiye genelinde 4 milyon 100 bin tonluk bir üzüm üretim kapasitesi bulunuyor. Uşak'ta da 23 bin 308 dekar alanda bağ var ve 19 bin 662 ton üzüm üretimi yapılıyor.

Bereketli toprakları, tarımsal ürün çeşitleri ve hayvancılığıyla tanınan Coğuplu köyünde üzüm hasadı (Bağ bozumu) başladı. Şu an 26 hane bulunan köyde her geçen gün azalan üzüm üretimi, köyün topraklarının üzüm üretimine elverişli olması nedeniyle yine de devam ediyor. - UŞAK