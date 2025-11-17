Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Antalya'da bir çiftçi, kıvırcık marulun para etmemesi üzerine serasına yüzlerce koyunu saldı. Çiftçinin sessiz protestosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÇİFTÇİYİ BİTİRME OPERASYONU YAPIYORLAR"

Kısa sürede gündem olan videonun altına "En güzelini yapmış", "Çiftçiyi bitirme operasyonu yapıyorlar", "Yetkililerimize sesleniyorum lütfen bu çiftçimize sahip çıkın", "Bir sene para edince hemen o ürüne yöneliyorsunuz sonra arz patlaması yaşayınca da ağlıyorsunuz" şeklinde yorumlar yapıldı.