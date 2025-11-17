Haberler

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Güncelleme:
Antalya'da bir çiftçinin para etmeyen kıvırcık marulları için serasına koyunları saldığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoya "Çiftçiyi bitirme operasyonu yapıyorlar" ve "Yetkililer bu çiftçiye sahip çıkmalı" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Antalya'da bir çiftçi, kıvırcık marulun para etmemesi üzerine serasına yüzlerce koyunu saldı. Çiftçinin sessiz protestosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÇİFTÇİYİ BİTİRME OPERASYONU YAPIYORLAR"

Kısa sürede gündem olan videonun altına "En güzelini yapmış", "Çiftçiyi bitirme operasyonu yapıyorlar", "Yetkililerimize sesleniyorum lütfen bu çiftçimize sahip çıkın", "Bir sene para edince hemen o ürüne yöneliyorsunuz sonra arz patlaması yaşayınca da ağlıyorsunuz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
