Üroloji Uzmanı Danacıoğlu: Modern Yaşam Erkek Üreme Sağlığını Tehdit Ediyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, modern yaşamın getirdiği çevresel toksinler, obezite, yoğun stres ve elektronik cihazların erkek üreme sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, modern yaşamın getirdiği zorunluluklar ve yaşam kalitesi, üreme sağlığını doğrudan etkiliyor. Özellikle erkeklerde son yıllarda artan kısırlık oranları, bu bağlantının kritik düzeye çıktığını gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, dünya genelinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerin, erkeklerde sperm kalitesinin belirgin şekilde düştüğünü gösterdiğini aktardı.

Danacıoğlu, "Araştırmalarda, 1970'ten bu zamana kadar, Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm yoğunluğunun yüzde 50'den fazla azaldığı ortaya kondu. Bu durumun arkasında, kimyasal toksinler, çevresel maruziyetler, hormonal bozukluklar ve kötü yaşam alışkanlıkları yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve uzun süre oturarak çalışmanın olumsuz etkilerine değinen Danacıoğlu, söz konusu cihazların sürekli olarak kasık bölgesine yakın taşınmasının testis ısısını artırdığına, bu durumun sperm üretimini bozduğuna değindi.

Danacıoğlu, kilo artışının da kısırlık üzerinde ciddi etkileri olduğuna işaret ederek, "Obezite, hem hormonal dengeyi bozarak hem de inflamasyonu artırarak erkek üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Vücut kitle indeksi arttıkça, sperm kalitesi anlamlı düzeyde bozuluyor. Günümüzde bu durum, artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmanın ve yaşam tarzında değişikliğe gitmenin önemini vurgulayan Danacıoğlu, "Erkek kısırlığı artık halk sağlığını ilgilendiren bir sorun. Tıbbi yardım almakta gecikilmemeli. Erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, tedavi sürecinde büyük rol oynuyor." değerlendirmesini yaptı.