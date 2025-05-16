Üreticilere Külleme Hastalığı Uyarısı

Üreticilere Külleme Hastalığı Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda çiçeklenme sonrası dönemin hastalıklar açısından kritik olduğunu ve üreticilerin külleme hastalığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda çiçeklenme sonrası dönemin hastalıklar açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek üreticileri uyardı. Özellikle külleme hastalığı için bu dönemin en hassas zaman dilimlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, külleme hastalığına karşı etkili ve zamanında mücadele edilmesi gerektiği ifade edilirken, aynı zamanda üreticilerin ölükol hastalığını da ihmal etmemeleri gerektiği belirtildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu hastalıklara karşı yürütülecek mücadelede kullanılacak tarım ilaçlarının mutlaka bağda ruhsatlı ürünler olmasına özen gösterilmesini istedi. Ruhsatsız ya da yanlış ilaç kullanımı hem ürün kalitesine zarar verebiliyor hem de çevreye olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Üreticilere çağrıda bulunarak, bağ sağlığını korumak ve verim kayıplarının önüne geçmek için gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor

Nedeni de belli! 1. Lig'de VAR kalkıyor
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.