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Uraloğlu, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençlerin heyecanına, fikirlerine ve hayallerine ortak olduklarını belirtti. Uraloğlu, gençliğin enerjisini milletin birikimiyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ettiklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençliğin enerjisini, milletin birikimiyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ettiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gölbaşı Gençlik Buluşması'nda gençlerin heyecanına, fikirlerine ve yarınlara dair hayallerine ortak olduklarını belirtti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Köklerini medeniyetimizin değerlerinden alan, Asım'ın nesli ruhuyla yetişen gençlerimizin Türkiye'nin yarınlarına yön vereceğine inanıyoruz. Gençliğin enerjisini, milletimizin birikimiyle buluşturarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: AA
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