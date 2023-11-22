Ünlü zincir markette mide bulandıran görüntü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde mide bulandıran bir görüntü ortaya çıktı. Müşteri tarafından çekilen videoda farenin market reyonları arasında gezdiği anlar "Pes" dedirtti.

Türkiye'nin ünlü zincir marketinin bir şubesinde çekilen görüntüler sosyal medyada elden ele dolaşıyor. Müşteri tarafından çekilip paylaşılan görüntüler mide bulandıran cinsten.

FARE REYONLAR ARASINDA CİRİT ATTI

Videoda market reyonları arasında farenin gezdiği görülüyor. İzleyenlerin tepki gösterdiği görüntünün nasıl sonlandığı ise bilinmiyor. Söz konusu zincir marketten duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı.