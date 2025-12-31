Haberler

Ünlü Yatırım Holding AŞ, BDDK'ye yaptığı yatırım bankası kurma başvurusunu geri çekti

Ünlü Yatırım Holding AŞ, yatırım bankası kurulması için yaptığı BDDK başvurusunu geri çekme kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararı yatırımcı beklentileri ve stratejik önceliklerini göz önünde bulundurarak aldığını belirtti.

Ünlü Yatırım Holding AŞ, yatırım bankası kurulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) yaptığı başvuruyu geri çekme kararı aldığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 20 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, 299 milyon 999 bin 996 lira tutarında sermayesine yüzde 99,9996 oranında iştirak edeceğimiz 300 milyon lira sermayeli Yatırım Bankası kurulması için BDDK'ye yapılan 20 Eylül 2021 tarihli başvurumuzun değerlendirilmesi neticesinde, şirketimiz 31 Aralık 2025 tarihli ve 2025/27 sayılı kararı ile halka açık bir şirket olarak, başvurunun yapıldığı tarihten bu yana değişen konjonktürde stratejik önceliklerimizin yatırımcı beklentileri de göz önüne alınarak güncellenmesi sonucu, hem Türkiye'de hem de bölgede büyüme ve gelişim fırsatlarının daha esnek ve etkin biçimde değerlendirilmesi amacıyla bu aşamada söz konusu başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiş olup bugün BDDK başvurumuz yapılmıştır.

Şirketimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin bölgesel finans liderliği hedefini desteklemeye devam edecek, sermaye piyasalarının derinleşmesine, uluslararası entegrasyonuna ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
