Ünlü market zinciri, "olgunlaşmış" sebze ve meyveleri yüzde 50 indirimle satmaya başladı - Haberler

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Ünlü market zinciri, "olgunlaşmış" sebze ve meyveleri yüzde 50 indirimle satmaya başladı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye'nin ünlü bir zincir marketi, "olgunlaşmış" meyve ve sebze olarak satışına başladı. Söz konusu meyve ve sebzeler normal fiyattan yüzde 50 daha ucuza satılıyor.

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri. Özellikle temel gıda fiyatlarında artış mutfak ekonomisini bir hayli zorluyor.

Fiyatlardaki artış enflasyon rakamlarına da yansımış durumda. Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü.

Sebze ve meyve etiketleri cep yakacak cinsten. Domates 20, patlıcan 30, sivri biber 35, portakal 10, muz 35 liradan satılıyor. Hayat pahalılığın artması nedeniyle birçok kişi ay sonunu getiremez oldu.

Ünlü market zinciri, çürümeye yaklaşmış ürünleri 'olgunlaşmış meyve ve sebze' diye satmaya başladı

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketindeki etiket ise görenleri şaşırttı. Ünlü market zinciri "olgunlaşmış" sebze ve meyveleri yüzde 50 indirimli satmaya başladı. Duruma tep gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, ürünlerin çürümeye yüz tuttuğunu ve vatandaşa "olgunlaşmış" diye pazarlandığını öne sürdü.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Market, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ali can:

çöpe atsa yazık günah satsa bunu da gördük oluyor çokda iyi yapmış arkadaş çöpe gideceğine ihtiyacı olan alır keşke tüm işyerleri yapsa

Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
Mehmet Celik:

vampirler

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