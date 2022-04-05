Ünlü market zinciri, "olgunlaşmış" sebze ve meyveleri yüzde 50 indirimle satmaya başladı

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri. Özellikle temel gıda fiyatlarında artış mutfak ekonomisini bir hayli zorluyor.

ENFLASYON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fiyatlardaki artış enflasyon rakamlarına da yansımış durumda. Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü.

SEBZE VE MEYVE CEP YAKIYOR

Sebze ve meyve etiketleri cep yakacak cinsten. Domates 20, patlıcan 30, sivri biber 35, portakal 10, muz 35 liradan satılıyor. Hayat pahalılığın artması nedeniyle birçok kişi ay sonunu getiremez oldu.

OLGUNLAŞMIŞ MEYVE-SEBZEDE İNDİRİM

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketindeki etiket ise görenleri şaşırttı. Ünlü market zinciri "olgunlaşmış" sebze ve meyveleri yüzde 50 indirimli satmaya başladı. Duruma tep gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, ürünlerin çürümeye yüz tuttuğunu ve vatandaşa "olgunlaşmış" diye pazarlandığını öne sürdü.