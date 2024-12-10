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Ünlü havacılık şirketi iş gücünü azaltmak için yüzlerce personelini işten çıkaracak

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ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, uzun süredir finansal sorunlarla boğuşuyor. Dev havacılık şirketinden yapılan açıklamada iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 396 çalışanın işten çıkaracağı duyuruldu.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing gelecek yıl şubat ayı itibarıyla 396 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler planladığını duyurmuştu.

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı. ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.

Son olarak kasım ayında yapılan bir bildirimde Boeing'in aralık ayında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı belirtilmişti.

Ünlü havacılık şirketi iş gücünü azaltmak için yüzlerce personelini işten çıkaracak
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Ekonomi
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Havacılık devi yüzlerce çalışanını işten çıkaracak
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