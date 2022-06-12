Ünlü giyim markası ZARA, ekmeği ayaklar altına alarak reklam yaptı! Sosyal medyada tepki yağdı - Haberler

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Ünlü giyim markası ZARA, ekmeği ayaklar altına alarak reklam yaptı! Sosyal medyada tepki yağdı

Haberler.com - Uğur Birdal - Ekonomi
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İspanya merkezli dev giyim markası ZARA, yaptığı reklamda sandaletleri ekmeklerin üstünde konumlandırması büyük tepki çekti. Yaşananlara kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin." dedi.

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan sandaletin görselinde, ekmeğin üstünde sandaletler dizildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

Ünlü giyim mağazası ZARA, ekmeği ayaklar altına alarak reklam yaptı! Sosyal medya ayaklandı

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

  • Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde bir rezillik daha olmasın. Şimdi de dünyaca ünlü ZARA yeni ürün tanıtımında ekmeğe büyük saygısızlık yapıyor.
  • Böyle reklam mı olur? Üzerine basacak ekmekten başka bir şey bulamadınız mı? ZARA'yı kınıyorum!
  • Biz ekmeği 3 defa öpüp alnımıza koyarak büyüdük. Ekmek şeklinde çanta yapmanız yetmedi, bir de üstüne ekmeği ayaklar altına alıyorsunuz! Böyle mi tanıtım yapıyorsunuz? Bu kadar düştünüz mü!
  • Neden? Neden yani. Neden ekmek? Hele dünyada bu kadar aç varken?
  • Bundan böyle bunlara para kazandıran utansın!

"EKMEĞE BU HAKARET NASIL YAPILIR?"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de yaşanan skandala tepkisiz kalamayarak sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın ZARA kendi memleketine gitsin , Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Nimet sizi çarpsın , ayaklar altında siz kalın İnşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken , ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?, Allah sorsun , alçaklar." ifadelerini kullandı.

Ünlü giyim mağazası ZARA, ekmeği ayaklar altına alarak reklam yaptı! Sosyal medya ayaklandı

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekmek Zara Ekonomi Güncel Haberler

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