Ünlü firma tulum peyniri yerine "eritme peyniri" satıyormuş

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ürünlerde hileye başvuran işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, Yöre Süt Ürünleri firması radara takıldı.

TULUM PEYNİRİ YERİNE "ERİTME PEYNİRİ"

Ünlü firmanın "Peynirci Baba" olarak bilinen internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu belirlendi. Rekabet Kurulu yaptığı değerlendirmede, firmanın ürünü doğru şekilde tanıtmayıp yanıltmasının kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

500 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Firma hakkında tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca ilgili reklamların da durdurulmasına hükmedildi.