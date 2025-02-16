Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Derbi öncesi sürprize izin vermedi

Ünlü firma tulum peyniri yerine "eritme peyniri" satıyormuş

Ünlü firma tulum peyniri yerine
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerde, ünlü süt ürünleri markası Yöre Süt'ün internet sitesinde "tulum peyniri" diye sattığı ürünün "eritme peyniri" olduğunu belirledi. Firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle yarım milyon lira ceza kesildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ürünlerde hileye başvuran işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, Yöre Süt Ürünleri firması radara takıldı.

TULUM PEYNİRİ YERİNE "ERİTME PEYNİRİ"

Ünlü firmanın "Peynirci Baba" olarak bilinen internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu belirlendi. Rekabet Kurulu yaptığı değerlendirmede, firmanın ürünü doğru şekilde tanıtmayıp yanıltmasının kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

500 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Firma hakkında tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca ilgili reklamların da durdurulmasına hükmedildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
img

AK Partili vekilden sağlık çalışanlarıyla ilgili skandal sözler
img

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah islah etsin bunu yapanları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Attıkça atıyor: En-Nesyri, kariyerinde bir ilki başardı

Attıkça atıyor! Kariyerinde bir ilki başardı
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.