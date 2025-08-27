ÜNLÜ & Co'nun Kredi Derecelendirme Notu 'AA+' Olarak Teyit Edildi

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, ÜNLÜ & Co'nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+" olarak teyit etti.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, JCR Eurasia, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co'nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu çok yüksek kredi kalitesi anlamına gelen "AA+" seviyesinde korurken, görünümünü de "stabil" olarak açıkladı.

JCR Eurasia ayrıca, ÜNLÜ & Co'nun uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para notlarını "BB" seviyesinde teyit ederken, bu notlara ilişkin görünümü de "stabil" olarak bildirildi.

JCR Eurasia'nın söz konusu kararında ÜNLÜ & Co'nun güçlü faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK), grup şirketleri aracılığıyla sağladığı istikrarlı gelir akışı, yeterli öz sermaye tabanı, tahsili gecikmiş alacak bulunmayan ve teminatlarla desteklenen sağlam alacak portföyü, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, uzun soluklu müşteri ilişkileri, kurumsal yönetim uygulamalarına uyum ve sürdürülebilirlik girişimleri gibi unsurlar etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, JCR Eurasia tarafından verilen kredi notlarını AA+ düzeyinde korumaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ünlü, kredi notlarının iş modellerinin dayanıklılığını ve geleceğe yönelik kararlılıklarını ortaya koyduğunu ve uluslararası arenada güvenilirliklerini de bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümlerimiz ve güçlü uzmanlığımızla sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.