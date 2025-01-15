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ÜNLÜ & Co, 2025 Strateji Raporu'nu Paylaştı

ÜNLÜ & Co, 2025 Strateji Raporu'nu Paylaştı
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ÜNLÜ & Co, 2025 Strateji Raporu'nda Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisi %2,5, enflasyon ise %28,5'e düşmesi tahmininde bulundu. Rapor, yatırım fırsatları ve sektör değerlendirmeleri içeriyor.

ÜNLÜ & Co, finans alanındaki tecrübesi ve araştırma ekibinin yetkinliğiyle hazırladığı 2025 Strateji Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co, 29 yıllık uzmanlığı ve araştırma bölümünün yetkin donanımıyla 2025 Strateji Raporu'nu hazırladı. Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair kapsamlı değerlendirmelerin yanı sıra sektörel gelişmeleri ve gelecekteki yatırım fırsatları hakkında bilgi veriyor.

Bu yıl beklenen ekonomik büyümeye dair görüşlerin yer aldığı ÜNLÜ & Co 2025 Strateji Raporu'na göre, geçen yıl gerçekleşen yüzde 3'lük büyümenin ardından 2025 için yüzde 2,5'lik bir büyüme oranı bekleniyor. Enflasyonun yüzde 44,4 seviyesinden yüzde 28,5'e düşmesi tahmin edilirken, sıkı para politikasının kontrollü faiz indirimleriyle devam edeceği ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 32,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Türk hisse senedi piyasasının bu yıl olumlu performans göstereceğini öngören raporda dezenflasyon, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte beklenen faiz indirimleri ve potansiyel olarak olumlu jeopolitik değişimler, piyasa için önemli destekleyici faktörler arasında sıralanıyor.

Raporda hisse seçimi anlamında iyileşen makroekonomik ortamdan ve güçlü TL'den faydalanması beklenen bankacılık, T-telekom ve gıda perakendeciliği gibi TL yoğunluklu sektörler öne çıkarken, ihracatçıların ve diğer dövize bağımlı sektörlerin, TL'deki reel değerlenmenin kar marjlarını baskılaması nedeniyle BIST'in altında performans gösterebileceği belirtiliyor.

ÜNLÜ & Co'nun çeşitli düzenlemelerle ele aldığı model portföyünde ise Akbank, Alarko Holding, Anadolu Sigorta, Aselsan, Bim, MLP Sağlık, Sabancı Holding, Turkcell ve Ülker yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Direktörü Erol Danış, 2025'te de müşterilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için yenilikçi ve güçlü çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Danış, yayımladıkları raporu finans dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Makroekonomik dalgalanmaların etkilerine rağmen Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline olan inancımız tam. Dezenflasyon süreci, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte beklenen faiz indirimleri ve potansiyel olarak olumlu jeopolitik değişimler piyasalara destek sağlasa da yüksek faiz oranları ve daha da güçlenen TL borsa kazançlarını sınırlayabilir. 2025 yılı hisse seçimi açısından zor bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Güçlü TL ve iyileşen makroekonomik ortamda özellikle gelirleri TL yoğunluklu sektörlerde fırsatlar yaratabileceğini ve uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyebileceğini aktaran Danış, "BIST100 endeks hedefimizi de 14,067'ye yükselttiğimizi ve yaklaşık yüzde 43'lük bir artış öngördüğümüzü belirtmek isterim. ÜNLÜ & Co olarak, hazırladığımız 2025 Strateji Raporu'nun yatırımcılara ışık tutarak finansal hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici bir rehber olmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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