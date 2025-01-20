Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 38 tondan 41 tona yükseltti.



DİĞER BANKALAR 3 BİN DOLARIN BU YIL YAKALANABİLECEĞİNİ SAVUNUYOR

Citi, 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

Altın fiyatlarındaki bu artış beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlere dayanıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmeye devam ediyor.