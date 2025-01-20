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Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altın fiyatının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 3.000 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 38 tondan 41 tona yükseltti.


DİĞER BANKALAR 3 BİN DOLARIN BU YIL YAKALANABİLECEĞİNİ SAVUNUYOR

Citi, 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

Altın fiyatlarındaki bu artış beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlere dayanıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmeye devam ediyor.

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
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Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
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Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı!
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBURSA gamer:

o dediklari rakam bu yılın ilk yarısında gelir YTD

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Haber YorumlarıSimuz ER:

memiş yok mu memiş...

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Haber Yorumlarıİsmail Köker:

2024 için de 1800 2200 dolar arası demişlerdi 27 00 doları geçti.. bu büyük bankalar bilerek yapıyorlar bunu altın topluyorlar çünkü... 2026'da 3600 4.000 dolar gelir belki

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Altın çok yavaş enflasyonu düşününce zarar ! Arsa arazi alın faizden uzak durun arsa al katılım fonu ve hissesi al! Ytd

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Haber Yorumlarıİbrahim Hoca:

Sizde nasıl haber yapacağınızı bilemediniz.Ekonomicinizi değiştirin..Geçen hafta Altın düşecek Trump gelince diye haber vardı...ne yapmaya çalışıyorsunuz .

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