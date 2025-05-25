Bunlar da üniversiteli kurbanlıklar

Bunlar da üniversiteli kurbanlıklar
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Bunlar da üniversiteli kurbanlıklar
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Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, kurban bayramı öncesi satışa çıkardığı küçükbaş hayvanlarla dikkat çekiyor. Canlı kilosu 300-310 lira aralığında olan koyun ve koçlar, akademik çalışmalarla beraber halka sunuluyor.

Bunlar da üniversiteli kurbanlıklarBurada pazarlık yok, küçükbaş kurbanlıkların canlı kilosu 300-310 liradan satılıyor
ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki koyunculuk biriminde yetişen hayvanlar adeta kapışılıyor. Üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmaları için yetiştirilen koyun ve koçların bir kısmı halka destek olmak amacıyla özellikle kurban bayramına kısa bir zaman kala satışa çıkarılıyor. Morkaraman, Tuj, İvesi, Karayaka ve Romanov x Morkaraman Melez koyunlar ile Kıl keçisi türünden küçükbaş hayvanların yetiştirildiği birimde kontrol, sağlık ve temizlik birinci planda tutuluyor.Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, akademik çalışmaların yanında halka hizmet ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşan kurban bayramı ile birlikte oldukça fazla ilgi görüyoruz. Yıl boyunca da üretim fazlasını satışa çıkarıyoruz. Özellikle adaklık kurbanlıklar ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 150-200 civarında hayvanı satışa çıkardık. Geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir artış yok. Canlı olarak kilosu 300-310 lira arasında değişen fiyatımız var. Hayvanlarımız mera imkanı bulmuyor ama her türlü sağlık ve kontrolünde yetişiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Ekonomi
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