NEW ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, kalkış yapacak uçuşları etkileyen geniş çaplı bir sistem sorunu çözmeye çalıştığını bildirdi.

United Airlines, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, sistem sorunu nedeniyle uçakları kalkış yapamayan yolcuların gönderilerine yanıt verdi.

Şirket paylaşımında, "Yaşanan aksaklıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Geniş çaplı bir sistem kesintisi yaşandığının farkındayız, ekiplerimiz sistemleri en kısa sürede yeniden çalışır hale getirmek için yoğun bir şekilde gayret gösteriyor. Bu süreçteki sabrınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

United Airlines, güncel bilgilerin X'ten, uçuş durumunun da şirketin mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebileceğini kaydetti.

Geçen hafta uçuşlar 4 saatten fazla durmuştu

United Airlines'ın yaşadığı sistem sorununun ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) geçen hafta aldığı, dört saatten fazla süren uçuşları durdurma kararının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy daha sonra düzenlediği basın toplantısında, kararın kaldırıldığını ve hava sahasını yeniden açtıklarını duyurmuştu.

Bu kısıtlama, binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açmıştı.

Kaynak: AA