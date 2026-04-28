Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı

Unico Sigorta Satış Direktörü Barış Tabakoğlu: - "Farklı şehirlerden gelen acentelerimizle aynı ortamı paylaşmak deneyim alışverişini artırırken, aramızdaki bağı güçlendiriyor ve işbirliğimizi daha da ileriye taşıyor"

Unico Sigorta, acentelerine yönelik hayata geçirdiği sağlık sigortaları kampanyası kapsamında başarılı 50 acentesini Kuzey Makedonya'da misafir etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Unico Sigorta'nın hayata geçirdiği sağlık sigortaları kampanyası kapsamında düzenlenen seyahat organizasyonunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50 Unico Sigorta acentesi, üç gün süren program boyunca Kuzey Makedonya'nın tarih, kültür ve doğayı bir arada deneyimledi.

Program kapsamında acenteler, başkent Üsküp'ün kültürel dokusunu yakından tanırken, Ohrid Gölü ve Matka Kanyonu'nu ziyaret etti. Unico Sigorta, gelecek dönemde de acentelerine yönelik kampanya ve motivasyon programlarını farklı destinasyonlarla zenginleştirerek sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Satış Direktörü Barış Tabakoğlu, Kuzey Makedonya'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde acentelerle buluşmanın, elde ettikleri başarıların en güzel yansımalarından biri olduğunu belirterek, "Farklı şehirlerden gelen acentelerimizle aynı ortamı paylaşmak deneyim alışverişini artırırken, aramızdaki bağı güçlendiriyor ve işbirliğimizi daha da ileriye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Unico Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ender Güzeler de söz konusu seyahatin, sadece ödül değil, aynı zamanda ortak emeği taçlandırdıkları ve geleceğe daha güçlü baktıkları çok değerli bir buluşma olduğunu aktararak, "Acentelerimizle kurduğumuz güçlü işbirliği, sürdürülebilir büyümemizin temel unsurlarından biri." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
