"UND Kadın TIR Sürücü Akademisi"nde eğitim başladı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle hayata geçirdiği "UND Kadın TIR Sürücü Akademisi" eğitim programı başladı.

UND'nin açıklamasına göre, akademinin ilk ders zili, 8 Aralık'ta UND Akademi'de verilen teorik eğitimle çaldı.

Toplam 100 saat sürecek eğitim programında kadın sürücü adayları, 40 saat teorik, 40 saat pratik ve 20 saat uygulamalı eğitim alacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, İŞKUR desteğiyle sektörde istihdam edilecek. Program, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İÜSEM) işbirliğiyle yürütülüyor. Eğitim sonunda verilecek diploma e-Devlet sistemine işlenecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, projenin kadın istihdamını güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Aras, yalnızca bir eğitim programı başlatmadıklarını belirterek, "Lojistik sektöründe kadınların varlığını güçlendirecek ve geleceğe yön verecek tarihi bir adımı atıyoruz." ifadesini kullandı.

Aras, cesaretli kadın sürücü adaylarının sektöre yeni bir soluk getireceğini vurgulayarak, eğitimlerin mevzuattan güvenli sürüş tekniklerine, defansif sürüşten gümrük ve TIR mevzuatına, stres yönetiminden İngilizce'ye kadar geniş bir içeriğe sahip olduğunu kaydetti.

Aras, profesyonel tır sürücülüğünün güçlü gelir ve kariyer imkanı sağladığını, itibarlı bir meslek olduğunu belirterek, kadınların sektöre katılımının, farklı bakış açıları ve disiplinleri lojistiğe kazandıracağını, kadınların dikkatli ve kurallara uyumlu sürüş alışkanlıklarının sektöre katkı sağlayacağı ifade etti.