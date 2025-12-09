Haberler

"UND Kadın TIR Sürücü Akademisi"nde eğitim başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla 'UND Kadın TIR Sürücü Akademisi' eğitim programını başlattı. Eğitimde kadın sürücü adayları, teorik ve pratik eğitim alarak sektörde istihdam edilme fırsatı bulacaklar.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle hayata geçirdiği "UND Kadın TIR Sürücü Akademisi" eğitim programı başladı.

UND'nin açıklamasına göre, akademinin ilk ders zili, 8 Aralık'ta UND Akademi'de verilen teorik eğitimle çaldı.

Toplam 100 saat sürecek eğitim programında kadın sürücü adayları, 40 saat teorik, 40 saat pratik ve 20 saat uygulamalı eğitim alacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, İŞKUR desteğiyle sektörde istihdam edilecek. Program, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İÜSEM) işbirliğiyle yürütülüyor. Eğitim sonunda verilecek diploma e-Devlet sistemine işlenecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, projenin kadın istihdamını güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Aras, yalnızca bir eğitim programı başlatmadıklarını belirterek, "Lojistik sektöründe kadınların varlığını güçlendirecek ve geleceğe yön verecek tarihi bir adımı atıyoruz." ifadesini kullandı.

Aras, cesaretli kadın sürücü adaylarının sektöre yeni bir soluk getireceğini vurgulayarak, eğitimlerin mevzuattan güvenli sürüş tekniklerine, defansif sürüşten gümrük ve TIR mevzuatına, stres yönetiminden İngilizce'ye kadar geniş bir içeriğe sahip olduğunu kaydetti.

Aras, profesyonel tır sürücülüğünün güçlü gelir ve kariyer imkanı sağladığını, itibarlı bir meslek olduğunu belirterek, kadınların sektöre katılımının, farklı bakış açıları ve disiplinleri lojistiğe kazandıracağını, kadınların dikkatli ve kurallara uyumlu sürüş alışkanlıklarının sektöre katkı sağlayacağı ifade etti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title