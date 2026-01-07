Haberler

Basın toplantısında rahatsızlanan BAİB Başkanı Çavuşoğlu'nun sağlık durumu iyi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen basın toplantısında rahatsızlanan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Çavuşoğlu'nun müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Antalya'da basın toplantısı sırasında rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde 2025 yılı ihracat rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşması sırasında rahatsızlanan Çavuşoğlu, tansiyonunun yükseldiğini ve hastaneye gideceğini belirterek toplantıdan ayrıldı.

Kalp ritminin artması ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çavuşoğlu'nun bir müddet müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Ekonomi
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez 'ajan' iddialarına ateş püskürdü

Maduro'yu sattığı iddia edilen isim 3 gün sonra sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı