Basın toplantısında rahatsızlanan BAİB Başkanı Çavuşoğlu'nun sağlık durumu iyi

Antalya'da basın toplantısı sırasında rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde 2025 yılı ihracat rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşması sırasında rahatsızlanan Çavuşoğlu, tansiyonunun yükseldiğini ve hastaneye gideceğini belirterek toplantıdan ayrıldı.

Kalp ritminin artması ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çavuşoğlu'nun bir müddet müşahede altında tutulacağı bildirildi.