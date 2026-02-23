Haberler

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, çam balının uluslararası tanınırlığını artırmayı ve sektördeki rekabeti geliştirmeyi amaçlıyor. Kongrede akademik bildiriler, paneller ve çalıştaylar planlanıyor.

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 19-22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nde (MAYBİR) düzenlenen toplantıda MAYBİR Başkanı Yılmaz Kaya, dünya çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla'da düzenlenecek kongrenin 19-22 Kasım'da Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de yapılacağını, 2008 yılından bu yana düzenlenen kongrenin arıcılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaya, birlik tarafından organize edilen kongrenin Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliğiyle gerçekleştirileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Apimondia'nın da destek vereceğini ifade etti.

MAYBİR Onursal Başkanı Ziya Şahin ise dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye'de, bunun yüzde 70'lik kısmının da Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Kongre ile çam balının uluslararası tanınırlığının artırılması ve sektörün rekabet gücünün geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Şahin, kongrede Türkiye ve dünya arı ve bal üreticilerinin biraraya gelerek ortak çalışmalara imza atacağını kaydetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı ise kongre kapsamında akademik bildiriler, teknik oturumlar, paneller ve çalıştaylar düzenleneceğini, bu kapsamda arı sağlığı, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliğinin etkileri, arı ürünlerinde kalite, pazarlama ve markalaşma gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Avcı, "Üretici konuşuyor" ve "Sektör konuşuyor" başlıklı panellerde sahadaki deneyimlerin paylaşılması planlanırken, ormancılık çalıştayında çam balı üretiminin ekosistem temelli sürdürülebilirliğinin değerlendirileceğini dile getirdi.

Kongre kapsamında ayrıca yarışmalar ve Türkiye Arıcılık Ödülleri düzenlenerek sektördeki yenilikçi çalışmalar teşvik edilecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku