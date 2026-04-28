Uluslararası Esnaf Birliği Samsun İl Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Uluslararası Esnaf Birliği'nin Samsun İl Başkanlığı düzenlenen programla hizmete açıldı. Açılışta konuşan yetkililer, birliğin esnafı uluslararası alanda temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Samsun Şoförler Odası'nda düzenlenen törenle Uluslararası Esnaf Birliği'nin Samsun İl Başkanlığı kuruldu. Programda konuşan birliğin İl Başkanı Volkan Güngör, "Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan Uluslararası Esnaf Birliği, bugün Samsunumuzda Allah'ın izniyle siz değerli esnafımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle esnafımızı uluslararası alanda temsil etmeye çalışacağız. Esnafımızın içinde bulunduğu sorunları biliyor, çözüm odaklı yaklaşımla uluslararası alanda meslek gruplarını örnek alarak yenilikçi ve vizyoner bir yapıyla hizmet vermeye çalışacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Genel Başkanımız Mehmet Özdile ve Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Hacı Eyüb Güler'e şükranlarımı sunuyorum. Teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor, il başkanlığımızın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı