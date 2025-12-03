Haberler

ULUSKON Malatya'dan TKDK ile stratejik görüşme

Güncelleme:
ULUSKON Malatya İl Başkanlığı, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ile yaptığı toplantıda tarım, hayvancılık ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldı. Malatya'nın ekonomik yapısının güçlendirilmesi için uluslararası finans kaynaklarının önemi vurgulandı.

ULUSKON Malatya İl Başkanlığı, aylık yönetim kurulu toplantısı kapsamında TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'u ağırladı. ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, Malatya'da yürütülecek yatırımlar ve finansman imkanları ele alındı.

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) Malatya İl Başkanlığı, aylık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, TKDK'nın mevcut ve yakın dönemde uygulanması planlanan destek programları ile tarım, hayvancılık, gıda işleme ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaya çıkan yeni yatırım fırsatları değerlendirildi. Ayrıca Dünya Bankası kaynaklı hibe ve uzun vadeli kredi modelleri üzerinde durulurken, bu kaynakların Malatya'daki projelere nasıl entegre edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. ULUSKON'un şehirde yürüttüğü üretim, ihracat ve yatırım projelerinin son durumu da masaya yatırıldı. Görüşmelerde, deprem sonrasında Malatya'nın ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliği adımları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, Malatya'nın yeniden kalkınmasında uluslararası finans kaynaklarının kritik rolüne dikkat çekti. Polat, TKDK ile yürütülen iş birliğinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, "ULUSKON olarak Malatya'nın yatırım altyapısını güçlendirmek ve iş dünyasını uluslararası pazarlara açmak için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
