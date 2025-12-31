ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat'tan yeni yıl mesajı

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yılın Malatya, Türkiye ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Polat mesajında, 2025 yılının özellikle yaşanan depremler sonrası yeniden yapılanma süreci ile ekonomide toparlanma yılı olduğunu belirterek, "2026 yılının Malatya'mız, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası dönemde Malatya ekonomisinin yeniden canlanacağına inandığını vurgulayan Polat, sanayi altyapısı, tarımsal üretim gücü, girişimci iş insanları ve gençlerin potansiyeli ile kentin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"Bu süreçte atılacak her adımın, yatırımın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyen Polat, 2026 yılında ULUSKON Malatya İl Başkanlığı olarak Malatya'nın yatırım cazibesini artırmak, iş dünyasının karşılaştığı sorunları çözmek ve yeni iş birlikleri ile projeler geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Polat, mesajını "Yeni yılın, Malatya'mız başta olmak üzere ülkemize ekonomik istikrar, iş dünyamıza bereket, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" sözleriyle sonlandırdı. - MALATYA