Vefa Programına 1,2 milyar lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,2 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ve hasta vatandaşların temel ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yazılı açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nda kullanılmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,2 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını vurguladı.

Ulusal Vefa Programı'nın ülke genelinde yürütüldüğünü ve 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini hatırlatan Göktaş, "Kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz 15 günde bir hanelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın ev temizliğini, kişisel bakımlarını, ihtiyaç halinde yemeklerini, market ve ilaç alışverişlerini karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesinin 5,1 milyar lira olduğunu hatırlatan Göktaş, "Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen bu hizmeti kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında aktardığımız 2,6 milyar liranın ardından, şimdi de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü dönem ödemesi olan 1,2 milyar lirayı SYDV'lere aktardık" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı