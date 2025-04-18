Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi Kuzey Kıbrıs'ta Gerçekleşti

Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, 10-12 Nisan tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, 10-12 Nisan tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. 217'si sağlık uzmanı olmak üzere toplam 256 katılımın gerçekleştiği kongrede, 3 gün boyunca 21 oturum ve çeşitli paneller düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kemik İliği Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Göker, kan ve kemik iliği nakli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Göker, "2015 yılında hematoloji alanının önde gelen isimleri tarafından kurulan derneğimiz, geçtiğimiz 10 sene içerisinde bu alanda ülkemizin önde gelen kurumu olmuştur. Bu zaman zarfında onlarca genç hematolog eğitim faaliyetlerine katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makalelerini yayınlatma şansına kavuşmuştur. Derneğimiz uluslararası toplantıları da her sene takip etmiş ve alanındaki gelişme ve yenilikleri Türk hematologlarına hızla aktarmıştır. Özellikle Güney Kore Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ile her sene karşılıklı olarak ortak oturum düzenlenmiş ve bilimsel verilerin paylaşılması ve değerlendirilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hakan Göker, şöyle devam etti: "Sosyal projelere de önem veren derneğimiz özellikle TEMA bağışları ile ülkemizin zümrüt yeşilliklerine katkıda bulunmuş, fotoğraf yarışmaları ile hayata hekim gözünden bakılmasını estetik bir şekilde yansıtmıştır."

Kan ve kemik iliği naklinin hangi hastalıkların tedavisinde kullanılacağına ilişkin konuşan Prof. Dr. Hakan Göker, "Kök hücre nakli başlıca kan kanserleri dediğimiz akut myeloblastik lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), lenf bezi kanserleri dediğimiz non-Hodgkin lenfoma (NHL), Hodgkin lenfoma, kemik iliği kanserleri dediğimiz multiple myeloma, kronik myelositik lösemi (KML), kronik lenfositik lösemi (KLL) ve myelodisplastik sendrom (MDS) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıkların dışında, kansızlık yapan hastalıklar olan aplastik anemi, paroksismal noktural hemoglobinüri (PNH), hemoglobinopatiler (talasemi, orak hücreli anemi), primer amiloidoz, immün yetmezlik durumları ve kalıtsal metabolik hastalıklar kök hücre naklinin kullanılabileceği diğer durumlardır" diye konuştu.

Derneğin özellikle yeni ve gelişen bir tedavi yöntemi olan Car-T tedavilerinde dünyanın önde gelen isimlerini 2024 yılında olduğu gibi bu sene de ağırladığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Göker, "Güney Kore Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ile ortaklaşa bir panel düzenlendi. Panele Seul, Kore Catholic Üniversitesi'nden katılan Prof. Dr. Jae-Ho Yoon ve Doç. Dr. Gi June Min değerli deneyimlerini aktarmışlar ve katılımcıların farklı pratikleri gözlemleme şansını sunmuşlardır" dedi. - İSTANBUL