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Trabzon'da Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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Trabzon'da düzenlenen Ulusal Fındık Konseyi toplantısında, fındık sektörünün durumu, destekleme politikaları ve lisanslı depoculuk gibi konular ele alındı. Toplantı, kurucu başkan Sebahattin Arslantürk anısına gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

UFK'dan yapılan açıklamaya göre, Cem Şenocak başkanlığındaki toplantı, nisanda hayatını kaybeden UFK'nin Kurucu Başkanı Sebahattin Arslantürk anısına Araklı'daki iş yerinde gerçekleştirildi.

Şenocak, Arslantürk'ün Türk fındığına önemli katkıları olduğunu ve toplantıyı vefa örneği olarak Araklı'da yaptıklarını belirtti.

Toplantıda, Alan Bazlı Gelir Desteği'nin eğime göre ve üretici odaklı ödenmesi, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve sözleşmeli tarım teknikleri ele alındı.

Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sektörün durumu ve beklentileri de görüşüldü.

UFK Başkan Vekilliği görevine ise Özlem Arslantürk, seçildi.

Heyet, toplantının ardından Sebahattin Arslantürk'ün mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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