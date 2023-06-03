Uludağ İhracatçı Birlikleri Mayıs Ayında 3,1 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 5 ayındaki ihracatları ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artarak 14 milyar 988 milyon 893 bin dolara ulaştı. Verileri değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatçıların zorlu koşullara rağmen var güçleriyle çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla dış satım yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) mayıs ayı ihracatı, 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 dış satımı 3 milyar 147 milyon 832 bin dolar olan birliklerin, yılın ilk 5 ayındaki ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artarak 14 milyar 988 milyon 893 bin dolara ulaştı.

Mayısta 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin 5 aylık dış satımı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17 yükselişle 12 milyar 399 milyon 623 bin dolara çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, geçen ay 105 milyon 200 bin dolar ihracata imza attı. Birliğin yılın 5 ayındaki dış satımı ise 551 milyon 323 bin dolar olarak kaydedildi.

Mayıs ayında 91 milyon 148 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2023'teki 5 aylık dış satım performansı ise 447 milyon 388 bin dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, 21 milyon 846 bin doları geçen ay olmak üzere ocak-mayıs döneminde 91 milyon 618 bin dolar ihracat yaptı.

Mayısta 10 milyon 350 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 55 milyon 521 bin dolarlık ürün sattı.

Verileri değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 4 büyüme ile kapatmak, ülkemiz tarihinin en büyük depreminin olduğu bir dönemi ve küresel ekonomide yaşanan sorunları göz önüne aldığımızda kötü bir sonuç değil. Bu büyümeye, enflasyona paralel artan girdi maliyetleri nedeniyle rekabette zorlanan sanayi sektörlerinin katkısı bir miktar düşük oldu ama ilk çeyrekte OECD ülkeleri içinde en çok büyüyen ikinci ülke olmak önemli. Bu sonuç, ihracatçılarımızın her türlü soruna rağmen var gücüyle çalıştığının da bir göstergesi."