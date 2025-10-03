Uludağ İhracatçı Birlikleri Eylül İhracatını Artırdı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre artarak 3 milyar 899 milyon 100 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 9 aylık ihracat tutarı, yüzde 12,71'lik artışla 31 milyar 514 milyon 150 bin dolara ulaştı.

Birliğin bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) eylül ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 3 milyar 259 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti.

OİB'nin yılın 9 ayındaki ihracat toplamı da yüzde 14,7'lik artışla 26 milyar 695 milyon 989 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de eylülde 99 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-eylül dönemi ihracatı 908 milyon 573 bin dolar oldu.

Eylül ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2'lik artışla 68 milyon 116 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) 9 aylık dış satımı, 666 milyon 23 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), eylülde 23 milyon 590 bin dolar ihracat yaptı. Birliğin 9 aylık ihracatı 219 milyon 667 bin dolara ulaştı.

Eylülde 30 milyon 117 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 9 aylık dönemde 142 milyon 998 bin dolarlık dış satışa imza attı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 417 milyon 432 bin dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerinin gayretli çalışmalarıyla eylülde ihracatı artırmayı sürdürdüklerini belirterek, "İhracata yönelik faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yılı yine rekorla kapatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.