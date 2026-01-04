Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2025 yılı ihracatı 43 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen yıl 43 milyar 288 milyon 486 bin dolar ihracat yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin 2025 yılı dış satımı, önceki yıla göre yüzde 12,1'lik artışla 43 milyar 288 milyon 486 bin dolar oldu.

UİB bünyesinde en fazla dış satımı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yaptı. OİB'in geçen yılki ihracatı, 2024 yılına göre yüzde 13,8'lik artışla 36 milyar 781 milyon 73 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 2025'te 1 milyar 222 milyon 55 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) de 847 milyon 174 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yıl 189 milyon 37 bin, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ise 290 milyon 745 bin dolarlık ihracat yaptı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin 2025 ihracatı ise 3 milyar 958 milyon 400 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"2025 yılında küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın dirençli ve fedakarca çalışmalarıyla UİB, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olma özelliğini sürdürmüştür. Ayrıca UİB'in, Türkiye'nin genel ihracatı içindeki payı da yüzde 18,2 olmuştur. Başarılarla dolu yolculuğumuzda her zaman yanımızda olan değerli üretici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz."