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Uludağ Elektrik, Kemel Köyü'ne 1000 fidan dikti

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Uludağ Elektrik, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında Çanakkale'nin Kemel Köyü'ne 1000 fidan dikti. Şirketin, 4 yılda 4.000 fidanı doğayla buluşturduğu belirtildi.

Uludağ Elektrik, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında Çanakkale'nin Kemel Köyü'ne 1000 fidan dikti.

Şirketten yapılan açıklamada, etkinliğe şirket yöneticileri ve çalışanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticileri ile çok sayıda gönüllü öğrencinin katıldığı belirtildi.

Şirketin, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında 4 yılda 4.000 fidanı doğayla buluşturduğu kaydedilen açıklamada, Çanakkale'nin Kemel Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikle 1000 fidan dikildiği ifade edildi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uludağ Enerji Üst Yöneticisi Sinan Öktem, "Dijitalleşme çalışmalarımız sayesinde kağıt tüketimimizi minimuma indirdik. Ama yine de belirli miktarlarda kağıt tüketimimiz oluyor ve bu da yılda yaklaşık 1000 adet ağaca denk geliyor. Biz de her yıl kullandığımız kağıtlara eş değer olacak şekilde 1000 adet fidan dikerek, kullandığımız kaynağı tekrar doğaya ulaştırıyoruz. Kağıt tüketimimizi sıfıra düşürene dek dijitalleşme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kağıt kullanımını sıfırlasak bile, fidan dikim etkinliğimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan şunları kaydetti:

"Uludağ Elektrik olarak yıllardır doğal kaynakları korumayı bir görev ediniyor, pek çok sosyal proje üretiyoruz. Bu doğrultuda geçmişte başlattığımız bir dijitalleşme projemiz vardı. Amacımız müşterilerimize ilettiğimiz faturalar ve abonelik işlemleri için imzalanan evrakların sıfırlanmasıydı. Tükettiğimiz kağıt miktarını dengelemek için başlattığımız projemiz sayesinde bugüne kadar 4.000 fidan dikimi gerçekleştirdik. Yangın sonrasında da bu kampanyayı Çanakkale bölgesinde yürütelim daha kıymetli olur diye düşündük. Hızlı bir şekilde doğayı eski görünümüne kavuşturmak için bölgede bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Böylelikle toplam 5.000 fidana ulaşmış olduk. Bunu her sene düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Uludağ Çevre Doğa Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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