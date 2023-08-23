Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çanakkale'deki yangın felaketine yardım eli uzattı

Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri, Çanakkale'nin Yağcılar köyünde meydana gelen yangında tahrip olan elektrik direklerini yenilemek için çalışmalara başladı.

Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri Çanakkale'deki yangın felaketine de el uzattı.

Çanakkale'nin Yağcılar köyünde yangından tahrip olan elektrik direkleri, bölgedeki yangının kontrol altına alınmasının ardından UEDAŞ ekipleri tarafından yenilenmeye başladı. UEDAŞ ekipleri, yangının daha da büyümemesi için çalışıyor. - ÇANAKKALE