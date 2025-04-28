Ülker, Özbekistan'da Yeni Ticari Şirket ve Satış Merkezi Açtı

Ülker, Özbekistan'da kurduğu ticari şirket pladis Confectionary ve direkt satış dağıtım merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, 25 yıldır çikolata ve bisküvi fabrikasıyla üretim yaptığı Kazakistan'ın ardından Özbekistan'da tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım attı.

Ülker, kurduğu ticari şirket pladis Confectionary ile direkt satış dağıtım merkezini Özbekistan'da faaliyete geçirdi. Bu hamleyle şirket, 12 kentteki bölge bayilikleri ve satış kanalları aracılığıyla ürünlerini Özbekistanlı tüketicilerle buluşturacak.

Başkent Taşkent'teki şirket bünyesindeki depo ve satış ofisinin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Suavi Önal, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, pladis Global Tedarik Zinciri Lideri Mario Reis ve pladis Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Yurtgüder'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"105 farklı ürünü 30 bin satış noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Kölükfakı, Orta Asya'nın hızla gelişen pazarlarından Özbekistan'daki yatırımlarının, bölgedeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kölükfakı, "Güçlü iş ortaklıkları ve yerel ihtiyaçlara uygun stratejilerle büyüdüğümüz Orta Asya'daki bu adımımız, 38 milyona yaklaşan nüfusuyla Özbekistan gibi dinamik ve yüksek potansiyelli bir pazardaki varlığımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyor. Yeni kurduğumuz direkt satış dağıtım merkezimiz aracılığıyla yalnızca başkent Taşkent'te 5 bin; bölge distribütörlerimiz aracılığıyla diğer şehirlerde 25 bin satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, ilk yıl içerisinde 105 farklı ürünümüzü bu satış noktalarına haftalık düzenli ziyaretlerle ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ekonomik reformlarla yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelen Özbekistan'da kalıcı bir yer edinmeyi hedeflediklerini kaydeden Kölükfakı, marka ve ürünlerle tüketicileri mutlu etmek istediklerini aktardı.

Kölükfakı, bu yatırımların, iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansıyacağına değinerek, "Taşkent'te açtığımız direkt satış dağıtım merkezimizin ve yeni ticari yapımızın, yalnızca Ülker'in bölgedeki sürdürülebilir büyümesine değil, Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü ticari bağların daha da güçlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.