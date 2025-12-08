Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'ne ilişkin, "Suriye'nin istikrarına, huzuruna ve yeniden yapılanmasına katkı sunan her adımı desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Özgürlük, barış ve insanlık onuru için verilen mücadelenin yanında olduklarını bir kez daha vurguladıklarını belirten Uraloğlu, "Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden masum sivilleri ve kahraman şehitleri rahmetle yad ediyor, Suriye'nin istikrarına, huzuruna ve yeniden yapılanmasına katkı sunan her adımı desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
