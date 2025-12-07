Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
