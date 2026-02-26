Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Milletimize adanmış bir ömür, sarsılmaz irade ve güçlü liderlik. Fikirleriyle ve vizyonuyla ülkemize çağ atlatan, zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Türkiye sevdasını davası bilen, milletin gönlünde yer etmiş bir lider. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine sağlık, afiyet ve aziz milletimiz için nice hizmetlerle dolu uzun ömürler diliyorum. Nice yıllara, liderimizle birlikte güçlü Türkiye'ye."

