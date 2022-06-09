Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı ziyaret etti - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, Hak-İş Genel Merkezi'ne gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük bir ulaştırma ve altyapı yatırımı ve atılımı yapıldığını ifade etti.

Ülkede son 3 ayda bile dünyanın en önemli projelerini hizmete aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, bu sürede teknik açıdan çok değerli olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Rize-Artvin Havalimanı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, proje çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Son 20 yılda 172 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptık. Yaptığımız yatırımlar sonucunda üretime 1 trilyon dolar, milli gelire de 520 milyar dolarlık katkı sağladık. 2053'e kadar da tam 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımını da planladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yatırımlarda ülke genelindeki 700 bin çalışanın emeği bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, emek gösterenlere karşılığının verilmesinin de görevleri olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacaklarını ve bunun ülke açısından çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek, Bakanlığın uydu ve uzay çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

"Türksat ve BTK ile imzaladığımız sözleşmeler ülkemizde örnektir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyona bağlı sendikaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında da önemli sayıda işçiyi temsil ettiğini söyledi.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan yaklaşık 18 bin üyeleri olduğunu belirten Arslan, "Bakanlığa bağlı Türksat ve BTK ile imzaladığımız sözleşmeler gerçekten ülkemizde örnektir. Bakanlığımız, hem yaptığı çalışmalarla hem de çalışanlara gösterdiği büyük ilgi ve destekle bizim için önemli bir misyonu temsil etmektedir." diye konuştu.