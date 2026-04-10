Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Hatay'da üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaşım Festivali (UFEST) etkinliği kapsamında buluştuğu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

UFEST hakkında bilgilendirme yapan Boyraz, kara, demir, deniz ve hava yollarıyla haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarında Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük projeleri gençlerle paylaştı.

Vali Mustafa Masatlı ise ulaştırma ve altyapının, bir ülkenin sadece yollarını, köprülerini, tünellerini ya da iletişim hatlarını ifade etmediğini, aynı zamanda bir milletin kalkınma kararlılığını, devlet aklını, üretim gücünü, stratejik vizyonunu ve geleceğe yürüme iradesini ortaya koyan en temel göstergelerden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma ve altyapı alanında tarihi nitelikte bir atılım gerçekleştirildiğinin altını çizen Masatlı, "Bölünmüş yollardan otoyollara, köprülerden tünellere, yüksek hızlı tren hatlarından havalimanlarına, limanlardan lojistik merkezler ile telekomünikasyon ağlarına kadar hayata geçirilen dev eserler, Türkiye'mizi sadece kendi içinde mesafeleri kısaltan bir ülke haline değil, aynı zamanda bölgeler arası, kıtalar arası ve küresel ölçekte bağlantı kuran güçlü bir merkez ülke konumuna taşımıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Boyraz, yapılan çekilişle farklı fakültelerden öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililerle çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.