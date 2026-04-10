Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Hatay'da üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaşım Festivali (UFEST) etkinliği kapsamında buluştuğu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

UFEST hakkında bilgilendirme yapan Boyraz, kara, demir, deniz ve hava yollarıyla haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarında Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük projeleri gençlerle paylaştı.

Vali Mustafa Masatlı ise ulaştırma ve altyapının, bir ülkenin sadece yollarını, köprülerini, tünellerini ya da iletişim hatlarını ifade etmediğini, aynı zamanda bir milletin kalkınma kararlılığını, devlet aklını, üretim gücünü, stratejik vizyonunu ve geleceğe yürüme iradesini ortaya koyan en temel göstergelerden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma ve altyapı alanında tarihi nitelikte bir atılım gerçekleştirildiğinin altını çizen Masatlı, "Bölünmüş yollardan otoyollara, köprülerden tünellere, yüksek hızlı tren hatlarından havalimanlarına, limanlardan lojistik merkezler ile telekomünikasyon ağlarına kadar hayata geçirilen dev eserler, Türkiye'mizi sadece kendi içinde mesafeleri kısaltan bir ülke haline değil, aynı zamanda bölgeler arası, kıtalar arası ve küresel ölçekte bağlantı kuran güçlü bir merkez ülke konumuna taşımıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Boyraz, yapılan çekilişle farklı fakültelerden öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililerle çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Skandallarla gündeme gelen belediye başkanı partisinden ihraç edildi
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Ayhan Bora Kaplan davasında eski KOM Şube Müdürü'nden dikkat çeken ifadeler

Polis müdürünün "kanunsuz emir" iddiası duruşmaya damga vurdu
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

Gassal setinde Kubat söyledi, Ahmet Kural oynadı