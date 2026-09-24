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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mısır Büyükelçisi ile ulaştırma işbirliğini görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile görüştü. Görüşmede ulaştırma koridorlarının etkinliğini artıracak, ticaret ve lojistik bağlantılarını güçlendirecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'taki görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Mısır arasında ulaştırma koridorlarının etkinliğini artıracak, ticaret ve lojistik bağlantılarımızı güçlendirecek işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada, ülkelerimizin ulaştırma alanındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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